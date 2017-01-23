北市街頭驚傳槍響 現場找到7彈殼

警方鑑識人員在現場找彈殼。（胡欣男攝）

警方封鎖現場調查。（胡欣男攝）

台北市中山區新生北路高架橋旁巷弄，今天下午4時許民眾報案聽到多聲「碰碰碰！」槍響，警方轉報119救護人員，現場沒找到傷者，也無血跡，但民宅牆壁、屋外車子與地面共被找到7個彈殼，研判是尋仇警告意味濃厚，警方正積極偵辦中。

據附近居民表示，昨晚就有一群黑衣人到被開槍的巷弄找人，今天下午又來到巷內某懸掛工程公司的民宅外聚集，先是一陣大吵後，開始連串槍響，很嚇人。

(中時)