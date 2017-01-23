工人皇帝嗆聲 澳洲巡迴不忘力挺反川普

在去年美國總統大選中力挺希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的搖滾巨星「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀22日表示，他的樂團與反對美國總統川普的「新抵抗運動」同在。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）與路透社報導，布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）在澳洲巡迴演唱會開始前，在伯斯（Perth）告訴記者：「雖然我們距離很遙遠，但我們的心與精神，與昨天參與遊行的數百萬人同在，東街樂團（E Street Band）也是，我們都是這項新抵抗運動的1份子。」

數以十萬計的民眾21日擠滿華府及其他世界首都的大街小巷，參與「姊妹遊行」，嘲弄並譴責前1天才剛上任的新任美國總統川普（Donald Trump）。

在伯斯球場（Perth Arena）舉行長達3個半小時的演唱會前，布魯斯史普林斯汀發表這番言論，將川普描述為「煽動者」，但也表示，希望川普的基礎建設計畫能為受到解雇打擊的地區帶來新工作機會。（譯者：中央社廖禹揚）1060123

(中央社)