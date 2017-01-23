薯條炸過頭土司烤太久 小心癌症吃上身
英國政府食品科學家警告，以炸烤方式高溫烹煮麵包、薯條和馬鈴薯等澱粉類食物時，顏色變成金黃即可食用，切勿烹煮到黑褐色，這樣才能減少吃進致癌化學物「丙烯醯胺」的風險。
英國廣播公司（BBC）報導，澱粉類食物在高溫中烘烤、油炸或炙烤太久，會產生丙烯醯胺。
英國食品標準局（Food Standards Agency, FSA）建議小心依照烹調指南，避免食物烹調至黑褐色。該局還說，不要把馬鈴薯放入冰箱保存，因為低溫時馬鈴薯的糖分會升高，就這麼拿來烹煮，丙烯醯胺可能增多。
許多食物裡面原本就有丙烯醯胺，烹煮過程中也會自然產生這種化學物質，而麵包、早餐穀片、餅乾、蛋糕、咖啡等高澱粉含量食物，在超過攝氏120度高溫中烹調時，產生的丙烯醯胺最多。
一般家庭用高溫烘烤、油炸或炙烤馬鈴薯、薯條、麵包等高澱粉食物時，也會產生丙烯醯胺。
動物研究顯示丙烯醯胺會傷害DNA並引發癌症，科學家因此假定丙烯醯胺也有害人體，但目前沒有確切證據。癌症研究（Cancer Research）的發言人表示，沒有證據顯示丙烯醯胺和人體致癌有關連。
接觸丙烯醯胺可能提高罹癌風險，也可能影響神經和生殖系統，但丙烯醯胺會不會影響人體，還是取決於接觸量。
吸菸者會接觸到的丙烯醯胺量，是不抽菸者的3到4倍。
食品標準局表示，現在還不清楚人體可忍受的丙烯醯胺量，但我們應該已經吃下太多，因此建議烹調時微調一下：
●烤麵包、油炸、烘烤澱粉類食物時，烤至金黃色即可。
●不要把生馬鈴薯放入冰箱保存，放在攝氏6度以上的陰暗處即可。
●用烤箱加熱薯條、披薩、馬鈴薯時，小心照著烹調指南。
●飲食健康均衡，每天吃5份蔬果和碳水化合物。1060123
(中央社)
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