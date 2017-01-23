陸擬嚴管VPN 網民憂不能翻牆
中國大陸工信部近日發布通知，要求查處多種無證經營、超範圍經營、層層轉租等違法行為。其中明確要求阻止未經電信部門許可，自建或租用專線和代理服務器（包含VPN）服務。
這項通知下發後，大陸網民憂心無法「翻牆」。
中國大陸工業和信息化部官網22日公布「關於清理規範互聯網網絡接入服務市場的通知」，決定自即日起至2018年3月31日，在大陸全國範圍內對網路接入服務市場開展清理規範工作。
其中包括，未經電信主管部門批准，不得自行建立或租用專線（含虛擬私有網路VPN）等展開展跨境經營活動。
英國廣播公司（BBC）中文網報導，中國政府利用民間俗稱「防火長城」（The Great Firewall）技術來審查、屏蔽當局認為有害的內容。為此，VPN成為大陸網民常用來「翻牆」接觸境外網站的手段。
這些被屏蔽的網站包括諸多西方媒體。最近，中國即要求美國蘋果公司將「紐約時報」的手機應用程式從中國版App Store下架，使中國大陸網民接觸相關內容的途徑進一步受限。
一些中國大陸網民因此擔心，上網的自由會被進一步限制。1060123
(中央社)
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