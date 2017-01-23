年金改革制度 民團籲落實分配正義

政府日前公布年金改革方案，民團今天發表聯合聲明，要求政府落實老年經濟安全的基本保障，並進行租稅改革，以充足稅收來保障老人需求，落實分配正義。

婦女新知基金會、台灣女性學學會、台灣人權促進會等19個民間團體今天發表聯合聲明，強調政府的年金制度改革，除了職業不均與財務危機，也必須面對性別、階級、世代交織的分配正義。

民團指出，日前公布的年金改革方案，只打算解決眼前財務的燃眉之急、延後基金破產速度，卻忽視國民年金難以為繼的殘局，逃避350萬國保、900萬勞保被保險人，老年保障不足、易陷入貧窮的風險；而年金改革除了職業不均與財務危機，也必須面對性別、階級、世代交織的分配正義。

針對年金改革，民團也提出幾點訴求，要求政府落實老年經濟安全的基本保障，因應高齡化、少子女化的結構變遷，將公共資源分配於提供老人所需的基本需求，同步進行租稅改革、擴大稅基，改變過度傾斜於個人薪資所得的不公平稅制，以充足稅收來保障老人三大需求，落實分配正義。

民團也表示，如要落實世代正義，釜底抽薪之計是正視現在青壯年低薪、彈性、失業等風險，要求資方合理分配勞動成果及企業盈餘，並透過托育長照政策，讓更多青壯年在職場穩定就業，提高薪資及增加後繼人口，才是真正讓年金財務穩健的做法，否則年金改革的陣痛，每幾年就會重新上演。1060123

(中央社)