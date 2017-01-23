百盞創作 宜蘭四結福德廟春節辦花燈展

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宜蘭縣五結鄉四結福德廟今年再度與宜蘭監獄合作，邀請監獄收容人製作約110盞大小各式主題花燈，主燈是2.1公尺高的大公雞，將從大年初一到元宵節在廟中展覽，歡迎民眾前往走春、拜神、賞花燈。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 106年1月23日

宜蘭縣五結鄉四結福德廟今年再度與宜蘭監獄合作，邀請監獄收容人製作約110盞大小各式主題花燈，將從大年初一到元宵節在廟中展覽，歡迎民眾前往走春、拜神、賞花燈。

廟方今天說，這次花燈展展有鳥類、魚類、昆蟲、蔬果、好神公仔、卡通生肖等約110盞大小各式主題花燈，其中主燈是2.1公尺高的大公雞。

此外，迎接雞年，廟方在春節時也展有一對金雞模型，讓民眾觸摸，說吉祥話、討吉利，例如「摸雞頭，事業會出頭」、「摸雞肚，貴人來相助」、「摸雞翅，順利好過日」、「摸雞腳，賺錢吃未乾」、「摸雞尾，勤儉存傢伙」。

宜蘭監獄說，目前監獄裡有35名收容人在學習製作花燈，除可保存傳統技藝，也能陶冶收容受刑人身心、學有一技之長，未來可以與社會接軌。1060123

(中央社)