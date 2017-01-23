酷航日本促銷 東京北海道單程2388元

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廉航又祭機票促銷，酷航今天宣布，推出日本航線2波優惠，29日晚間11時59分為止，東京和札幌航線單程含稅2388元起。

日本旅遊熱潮今年持續延燒，酷航今天再度宣布推出2波日本線促銷，今天起至29日晚間11時59分，台北東京和台北札幌航線經濟艙單程2388元起，商務艙3888元起，30日至2月12日輸入促銷代碼「GOJAPAN」也可打85折優惠。

酷航表示，這波促銷可搭乘期間從即日起到6月23日，每班機優惠機位有限、連續假期及特殊旺日不適用。

酷航補充，酷航特別為愛好日本旅遊的台灣客推出雙城進出的東北專案，不只可以東京來回、北海道來回，也可以選擇東京進、北海道出，或北海道進、東京出的多種組合。

酷航建議旅客可搭火車深入東北，一趟旅行就能收集青森縣蘋果園農家趣、岩手縣海女的故鄉、秋田縣洋風歷史建築以及宮城縣的美味和牛大餐等，雙點進出，一次滿足各種日本旅遊行程。1060123

(中央社)