一中年貨大街起跑 吃、喝、玩、樂一次滿足

我要評比

一中商圈「2017一中吉雞X新年市集」年貨大街即日起開跑。除了年節商品外，還有各式特色美食、連鎖眼鏡、美髮、體育用品、潮流服飾等，吃、喝、玩、樂一次滿足。（黃國峰攝）

一中商圈「2017一中吉雞X新年市集」年貨大街即日起開跑，市府秘書長黃景茂（右3）一中商圈主委陳信志（右4）等，23日出席開幕式，向民眾及商家拜早年，祝福大家雞年行大運。（黃國峰攝）

商圈推出美食限時促銷活動，可用10元價格買到雞排一份外，還有邱鋒澤、簡愷樂、斑馬人大樂隊等帶來精彩表演，消費滿百還可抽Gogoro機車、iPhone 7 Plus等摸彩品，邀請大家來同樂。（黃國峰攝）

一中商圈「2017一中吉雞X新年市集」年貨大街即日起開跑。除了年節商品外，還有各式特色美食、連鎖眼鏡、美髮、體育用品、潮流服飾等，吃、喝、玩、樂一次滿足，商圈推出美食限時促銷活動，可用10元價格買到雞排一份外，還有邱鋒澤、簡愷樂、斑馬人大樂隊等帶來精彩表演，消費滿百還可抽Gogoro機車、iPhone 7 Plus等摸彩品，邀請大家來同樂。

台中市府秘書長黃景茂一中商圈主委陳信志等，今日出席開幕式，向民眾及商家拜早年，祝福大家雞年行大運。

(中時)