走親民路線　下營消防隊自製電子月曆

下營消防分隊長周奕任（右一）及役男王維澤、楊薪薳、戴佳宏及李昱緯等人，共同製作消防電子月曆，受到不少民眾喜愛。（萬于甄攝）

下營消防分隊邀集隊員到下營各大景點，拍攝主題月曆並搭上防災標語，免費讓民眾下載使用。（下營消防分隊提供）

下營消防分隊製作電子月曆，由隊員擔任月曆主角，不僅提醒民眾用火安全，也介紹下營各景點秘境給民眾認識。（下營消防分隊提供）

下營消防電子月曆包含下營茅港天后宮、白鵝農場、顏水龍紀念館、小熊維尼彩繪村等景點。（下營消防分隊提供）

「帥翻了！」消防局第二大隊下營分隊由隊員擔任主角，耗時半個月拍攝製作「2017下營真美曆」消防電子月曆，有別其他縣市的消防猛男月曆，改走鄉土親民路線，並推廣下營人文風情的觀光景點，獲得不少民眾好評，民眾可在下營救災救護分隊臉書粉絲團下載月曆。

台南各消防分隊近來為宣導防火防災，絞盡腦汁用心良苦想創意，其中，第二大隊下營分隊有感現在民眾使用電腦、手機等3C產品頻率高，分隊長周奕任靈光一閃，將日前很夯的消防猛男月曆改為電子月曆，並以下營景點為背景，做出在地特色。

下營消防分隊分隊長周奕任表示，因為分隊隊員大多數都是下營在地人，藉由隊員擔任每月的人物主角，搭配下營各大景點及防火標語，不僅能達到宣導防火防災的效果，也能推廣下營人文風情秘境。

2017下營真美曆由役男王維澤、楊薪薳、戴佳宏、李昱緯聯手掌鏡美編製作，4人並非下營在地人，藉由拍攝消防月曆走訪許多下營美麗的地方，都感到相當有趣。而不少消防隊員因是首次擔任鏡頭中的主角，拍照時肢體表情喬了許久，也讓大家直呼還是打火救災較自在。

下營消防電子月曆包含下營茅港天后宮、白鵝農場、顏水龍紀念館、小熊維尼彩繪村等景點，一推出就受到民眾喜愛，甚至有民眾致電分隊希望索取紙本月曆收藏，但顧及環保概念，分隊僅推出電子防火宣導月曆，民眾可在社群臉書搜尋下營救災救護分隊免費下載。

(中時)