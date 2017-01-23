三鐵共站動線不友善 議員促左營站改善

高鐵左營站有台鐵、高鐵及捷運共站，但是銜接動線凌亂不便，致外地來的身障人士常拖著行李上上下下繞行，高市議員吳益政等人會勘，促加速改善。

市議會工務委員會議員陪同身障服務社團體驗高鐵站體交通動線，建議市府促成高鐵、高捷公司合作建置完善運輸銜接網絡。

議員吳益政、陳玫娟、李眉蓁等人到高鐵左營站會勘，還陪同乘坐輪椅的身障團體代表台灣無障礙協會理事長林俊福等人搭乘電梯及體驗各出入口與月台間動線。

吳益政指出，左營站是較新的運輸站體，卻成為最不友善車站的「示範」，甚至同一月台的電梯只能上不能下，或只能下不能上，致攜帶大型行李旅客的不便，迂迴繞行，徒增其不便。

再者，高鐵場站1-6列車區域缺乏垂直電梯，乘客必須繞遠路至7-12列車區域搭乘垂直電梯，不友善的動線如同懲罰身心障礙者、老人及攜帶大件行李的乘客。

還有，高鐵轉乘高捷或是高捷轉高鐵，都還要繞行不同樓層。吳益政說，高捷有預留和高鐵的聯通道空間，卻遲未施工，建議高鐵及高捷合作打通聯通道創造雙贏。

高鐵證實與高捷有一聯通空間，高捷已完成連續壁，但高鐵當時早已完工而不及施工銜接；目前如何在高鐵正常營運下打通聯通空間，施工難度高，工法須特別研究。1060123

(中央社)