書法之美巧堆疊 他創符籙年畫迎新歲
過年家戶少不了張貼春聯、年畫，曾3度拿下台灣金印獎的邱德宏，結合書法字形、民俗精神與現代美學，以重覆堆疊手法，創作出50幅「符籙年畫」，為年畫注入全新風貌。
農曆春節即將到來，苗栗縣從事出版及藝術設計工作者邱德宏發表一系列創作成果「台灣符籙年畫」，字意討喜且色彩繽紛，以創新年味藝術迎春賀歲。
邱德宏指出，春聯和年畫都是新年應景產物，春聯重平仄格律左右聯對稱，或以單幅良言美句、吉祥圖案以表吉利誌喜慶；而年畫則延伸自門神門畫概念，都是為了趨吉避凶，展開新的一年。
為了讓傳統年畫展現多元面貌，邱德宏擷取早期18位書法名家王獻之、米芾、王鐸等人的經典字帖為元素，並採用「一個字、一道符、一幅畫」概念，把文字的「形」不斷結合堆疊，創作出「甘心心花開」、「天下太寧」、「瑞應太平」、「永永傳無窮」、「心心相印」等50幅符籙年畫。
傳統符籙的基本結構，包括圓、螺旋線、臥８、橫豎、方矩以及寓意深刻的漢字語句等組合，邱德宏透過不斷堆疊，凸顯傳統書法點、線、面的畫面美感，並淡化傳統道符的宗教色彩和和陰森氣味，呈現「有字有符有畫」三位一體創作。
邱德宏說，傳統春聯年畫多是紅底黑字，或是紅底金字；他在創作符籙年畫時，考量五行色彩概念，並以現代美學觀點配色，不僅色彩繽紛，也別具另類時尚美感。
邱德宏曾三度拿下「台灣金印獎」，對於出版印刷設計風格獨特，他說，以往春聯、年畫須年年更換，這次創作，希望為台灣建構新的年畫藝術，跳脫傳統俗艷氣息，讓現代符籙年畫不只能趨吉避凶，還可進化成值得收藏的高階藝品。1060123
(中央社)
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