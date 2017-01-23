陸前政協副主席蘇榮 被判無期徒刑
中國大陸全國政協前副主席蘇榮因受賄等罪，今天被一審判處無期徒刑，蘇榮當庭表示服從判決，不再上訴。
央視新聞報導，山東省濟南市中級法院今天宣判，蘇榮涉及受賄、濫用職權、巨額財產來源不明，其中受賄罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；濫用職權罪及巨額財產來源不明罪則各判有期徒刑7年。
蘇榮1948年生，2014年6月在中國人民政治協商會議第12屆全國委員會副主席任內，遭中共中央紀律檢查委員會以違法違紀為由調查，並在2015年2月被開除中共黨籍和公職，並遭最高人民檢察院立案偵查。
媒體報導，蘇榮是已落馬的前中共政治局常委周永康集團的主要成員之一。
山東省濟南市中級法院判決指出，蘇榮在2002年到2014年間，利用職務上的便利或透過他人收受的財物共計人民幣1.16億元，並對共計折合人民幣8027萬多元的財產無法說明來源。1060123
(中央社)
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