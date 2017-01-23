正妹女警搶銀行 辣腿跳上櫃台喊「別動」
八德分局今天下午在八德區農會進行防搶演練，由有「八德美魔女」之稱的偵查隊分隊長劉淑卿領隊，與八德派出所女警樂可涵，和高明派出所女警葉怡婕扮演搶匪，跳上農會櫃台搶走200萬元現金，隨後被趕往現場的警力壓制，由平均身高175公分的跆拳道黑帶女警，完成最「吸睛」的一場演練。
八德分局昨天進行防搶演練，由劉淑卿帶領的辣妹搶匪團，持槍衝進八德區農會搶劫，農會行員雖然伺機按下警鈴鳴報，卻仍被3人發現，扮演搶匪的葉怡婕甚至躍上130公分高的櫃台，持槍威些行員告知警察是「誤觸警鈴」，要警察不用來了，並由劉淑卿開槍脅迫行員取出200萬元現金裝袋。
分局勤務指揮中心獲報後雖被通知不須到場處理，但執勤官仍派八德派出所警網前往了解回報，並由身高182公分的四維派出所女警黃思涵負責逮捕，她使出右迴旋踢將劉淑卿手中的槍枝卸除，並將她壓制，另2名女搶匪也分別被前往警力壓制，成功完成演練。
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(中時)
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