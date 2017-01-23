新北農村有美景 水水田莊就在金山六三社區

新北市農業局輔導金山六三社區，打造成「水水田莊」。(新北市政府農業局提供)

新北市好山好水好風景，隱藏許多值得探訪的秘境，有「水水田莊」美稱的金山六三社區，就是其中之一。

新北市金山區「六三社區」是六股里及三界里所組成，最近剛通過新北市農業局農村再生計畫審查，加入農村再生社區行列，要將六三社區打造成名符其實的「水水田莊」。

金山六三社區擁有清水溪及磺溪的天然條件，清水溪水質清澈，磺溪礦物質含量高，社區善用地利，區內水圳遍佈，多種植地瓜、水稻及杜鵑苗，是生產力旺盛的田莊。

社區內有日治時期舊機場遺跡、百年供奉三界公的聖德宮廟、沿水圳建造的13座洗衣亭及百年老榕樹等文化生態景點。想看美景，不用遠到臺東去看金城武樹，在金山六三，就可在洗衣亭旁體驗遊憩，並感受百年老榕及農村單純質樸的氛圍。

新北市新景點，金山六三社區有老樹有鄉間水鄉澤國美景。(新北市政府農業局提供)

人口老化、地方文化難以突顯，社區協會理事長鐘鼎平有感於此，為了再替社區注入生命力，決定讓社區參加培根課程，開起一連串通往農村再生的步伐。

經歷4年多的培根課程，第三階段的核心班已然成形，社區內的長輩們集思廣益透過實作，啟動六三綠活樂，改善老舊的社區精神標誌及活動中心，獲得金工獎。鐘鼎平表示，相信透過農村再生計畫，六三社區必將成為美麗而充滿水景的「水水田莊」。

水水田莊怎麼去？開車從金山老街沿中山路（北22線）往石門方向接三界壇路約5分鐘可抵達六三市民活動中心，或搭乘公車828至聖德宮即可抵達社區，沿途可見滿滿的水田農村景色，加上半嶺雲煙瀰漫，景色相當怡人。

農業局指出，透過參與農村再生計畫，社區長者們能發揮長才，凝聚居民向心力，展現農村原有而具特色的樣貌，讓青年回流，邁向多元化的永續發展，邀請全台民眾來六三社區作客，體驗社區農村特色，享受大自然。

(中時電子報)