北檢相驗排除外力介入 辜成允遺體發還家屬

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台泥董事長辜成允日前赴晶華酒店參加喜宴，離去時不慎在樓梯處踩空摔跌，頭部撞地重傷陷入昏迷後不治。台北地檢署檢察官獲報後，今日下午前往振興醫院相驗，並訊問多名目擊者，認為全案純屬意外、排除外力介入，已將遺體發交家屬處理後事。

檢警依據多名證人說詞，認為辜成允自三樓下二樓時至末三四階時，因失足身體後仰跌至階梯上，後腦直接撞擊樓梯，隨後滑下樓梯平躺於樓梯平台。

證人指稱，當時辜允成一人獨自下樓，身旁並無其他人，檢警因而排除外力介入。

檢警表示，晶華酒店雖有監視器，但案發地點屬死角，無清晰影像可還原案發狀況，但因當日晶華酒店舉辦喜宴、人潮眾多，多人目擊辜成允失足。

(中時)