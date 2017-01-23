北檢相驗排除外力介入 辜成允遺體發還家屬
台泥董事長辜成允日前赴晶華酒店參加喜宴，離去時不慎在樓梯處踩空摔跌，頭部撞地重傷陷入昏迷後不治。台北地檢署檢察官獲報後，今日下午前往振興醫院相驗，並訊問多名目擊者，認為全案純屬意外、排除外力介入，已將遺體發交家屬處理後事。
檢警依據多名證人說詞，認為辜成允自三樓下二樓時至末三四階時，因失足身體後仰跌至階梯上，後腦直接撞擊樓梯，隨後滑下樓梯平躺於樓梯平台。
證人指稱，當時辜允成一人獨自下樓，身旁並無其他人，檢警因而排除外力介入。
檢警表示，晶華酒店雖有監視器，但案發地點屬死角，無清晰影像可還原案發狀況，但因當日晶華酒店舉辦喜宴、人潮眾多，多人目擊辜成允失足。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。