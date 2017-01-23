澳網》排名曾掉到1067名 撂倒球王莫瑞是他
澳網男單16強爆冷拍落當今球王莫瑞，目前世界排名第50名的德國好手大祖維瑞夫(Mischa Zverev)，其實他2014年手腕動刀，生涯排名一度因傷跌到1067名，如今澳網撂倒球王一戰成名，大祖維瑞夫回憶道，「5年來首度挺進前百名，這是一段心身漫長的復健之路。」
2012至2015年間，大祖維瑞夫因傷所困，沒有打任何ATP巡迴賽，僅有挑戰賽和未來賽，兩年之前世界排名更僅1067名，甚至在2015年3月掉出ATP排名之外，去年傷癒復出回到171名。
能夠東山再起，大祖維瑞夫坦言，背後支撐力量很大部分來自親弟弟小祖維瑞夫(AlexanderZverev)，年僅19歲的小祖維瑞夫目前世界排名24名，是當今網壇眾所矚目的超級新星，兩人一同訓練、彼此互相激勵、挑戰。
「他不斷鼓勵我，鼓勵我盡力做到最好。」大祖維瑞夫說，「他告訴我『你不可能放棄網球，你會跟我一起打到最後。』」
如今擊敗球王莫瑞，創下生涯大賽最佳8強成績，大祖維瑞夫下一戰將面對「瑞士特快車」費德勒，他說，「能夠與費德勒對決猶如美夢成真，我從小深受他的啟發，他是我最喜歡的球員。」
(中時電子報)
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