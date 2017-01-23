陸政協原副主席蘇榮貪污受賄 獲判無期徒刑
據大陸媒體報導，震驚大陸各界的政協原副主席蘇榮受賄及濫用職權案，今天由山東省濟南市中級人民法院公開宣判，多項罪名合併判處無期徒刑、沒收全部財產。蘇榮當庭表示服從判決，不提出上訴。
《澎湃新聞網》報導，2017年1月23日山東省濟南市中級人民法院對第十二屆全國政協原副主席蘇榮受賄、濫用職權、巨額財產來源不明案一審公開宣判，對被告人蘇榮以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以濫用職權罪判處有期徒刑7年；以巨額財產來源不明罪判處有期徒刑7年，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。
法院判決公告稱，經審理查明：2002年至2014年，被告人蘇榮利用職務上的便利，為他人在企業經營、職務晉陞調整等事項上謀取利益，本人直接或通過他人收受相關單位和個人財物共計折合人民幣1.16億餘元（約合台幣5.5億元）；濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，蘇榮另外對共計折合人民幣8027萬餘元（約合台幣3.75億元）的財產不能說明來源。二者合併，犯罪所得近台幣10億元。
濟南市中級人民法院認為，被告人蘇榮已構成受賄罪、濫用職權罪、巨額財產來源不明罪，均應依法懲處並數罪並罰。鑒於蘇榮到案後如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實;認罪悔罪，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰，法庭遂作出上述判決。蘇榮當庭表示服從法院判決，不提出上訴。
(中時電子報)
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