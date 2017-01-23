員警春安執勤 台南市警友會、市議員接力慰勞

台南市警友會新上任理事長林進榮率領理監事暨幹部團隊前往市警六分局慰問。（洪榮志攝）

台南市議員林美燕（左二）號召地方仕紳、民間企業赞助年菜給辛苦執勤的台南市警六分局員警。（洪榮志攝）

農曆春節即將到來，警察機關也緊鑼密鼓展開春安工作。台南市警友會新上任的理事長林進榮今天特別率領理監事暨幹部團隊，在台南市警局副局長林金郎的陪同下，前往市警六分局慰問辛勞的員警，分局長吳清飛也率幹部迎接致謝。

吳清飛除藉此機會勉勵所有員警加強春節期間的安全維護工作外，還希望大家本著「便民、利民、服務」的工作理念，綿密全天候、全方位的勤務部署與落實各項勤務執行，建構一個祥和安全的春節假期。

此外，台南市議員林美燕今天也號召地方仕紳、民間企業赞助年菜給辛苦執勤的員警；其中，南區的奮億金屬實業負責人杜明正更贊助120份年菜，由林美燕率團送到台南市警六分局各派出所，以及消防局第七大隊所屬機關。

吳清飛強調，維護治安是警察的職責和持續性的工作，近2天冷氣團來襲，台南溫度驟降，林議員隨即率轄內知名企業家帶藥膳雞年菜到六分局為同仁加油打氣，無異是為警察團隊注入暖流，相信警察同仁都能感受這股溫暖，並用心投入工作、戮力以赴，讓民眾有個平安愉快的春節假期。

(中時)