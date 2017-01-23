一中街商圈新年市集 下午開幕
由台中市經濟發展局輔導的一中街商圈管理委員會，23日下午3點正式啟動「一中吉雞‧新年市集」開幕活動，特別邀請翔飛獅鼓陣熱鬧開場，為年貨大街活動揭幕，現場吸引了滿滿的逛街人潮。
台中市一中街（含育才南街）商圈管理委員會主委陳信志表示，「一中吉雞‧新年市集」自今日起至2月5日，消費者只要在一中商圈會員店消費滿100元，就可獲得摸彩券1張參加抽獎，最大獎項是GOGORO電動機車，還有智慧型手機、自拍神器、耳機、無線麥克風等獎品。
陳信志表示，一中街年貨大街活動期間，除有美食限時促銷（如10元即可購買香酥雞排1份）、偶像藝人勁歌熱舞、大富翁遊戲外；1月26日下午3點，還將邀請台中市府官員發放限量2017顆發財金蛋（內含10元硬幣、市集活動抽獎券1張）。
台中市經濟發展局官員表示，一中商圈每年過年檔期的年貨大街，總是吸引大量人潮湧入，不僅展出年節產品，更集合了各式特色美食進駐，週邊數十家連鎖眼鏡店、體育用品店、潮流服飾及美髮造型店家，也在競爭激烈下價格較外地便宜不少，增添許多購物樂趣，歡迎民眾到一中商圈年貨大街熱鬧過新年。
(工商)
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