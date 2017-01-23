南台南家扶春季助學特賣會開跑

南台南家扶中心為籌募春季助學金，今天起一連2天在台南成功郵局等6處郵局同步舉辦義賣活動。（洪榮志攝）

南台南家扶中心預計農曆年後的2月10日頒發春季助學金，總金額高達600萬元，但因目前還不足100萬元，為了籌募助學金，南家扶今天起在台南成功郵局等6處郵局舉行義賣會2天，希望能將款項缺口縮小，讓家扶學子免於擔心註冊費，安安心心過個好年。

南家扶與台南郵局合作於今、明2天展開「助學特賣會」，此次特賣商品，計有：小家電、清潔用品、生活百貨、美味可口吃不膩香腸、香氣醉人的濾掛式咖啡包、小農地瓜、黃金紅包袋等，在台南成功、永樂、大同、新南、安南、原佃等6間郵局同步進行，時間為每天上午9點至下午5點，歡迎民眾前往參觀選購，將愛心分享出去。

南家扶主任李保良表示，大環境景氣不佳，每次籌募助學金越來越艱困。但因知識就是力量，只有讓孩子從學習中獲得力量，才可望改變他們的人生，因此讓孩子可以穩定就學及生活，是大人們的使命，希望透過特賣活動的籌募，能讓社會大眾看到，過年前仍有一群孩子為了他們自身的助學金在努力，也期盼民眾能於這2天前往鄰近郵局的義賣攤位上採買年節物品，以行動支持、幫助家扶兒童。

李保良還說，行之有年的特賣會收入，隨著環境景氣有所起伏，特賣會物品的捐贈及助學金捐款，已經每況愈下，但此次仍感謝各界廠商全力相挺，包括：台南郵局、品諾家電、黑橋牌企業、鴨母寮水餃、金宏新科技、蝦米工坊、捷司特國際、朋友a咖啡手作坊、進大文具、小農地瓜劉雅各、沈治宏及王妍蓁伉儷、大嘉衣業等善心人士的協助，豐富此次南家扶助學特賣活動。

(中時)