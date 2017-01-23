入冬最強冷氣團來襲 中市啟動防凍機制

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中央氣象局發布低溫特報，台中市社會局啟動「低溫關懷機制」，今晚將由社會局副局長陳坤皇與輔導人員前往台中火車站等處，關懷街友及送上熱騰騰薑母鴨、睡袋等。

社會局自20日至24日啟動「低溫關懷機制」，結合各局處、區里長、社工、民間單位加強街友關懷訪視，並與扶植街友關懷協會、人安基金會台中平安站、撒瑪黎雅婦女關懷協會等民間團體合作，辦理街友短期安置、餐飲、沐浴、醫療、福利媒合與諮詢等服務，每當低溫預報在攝氏12度以下，將請相關團體延長夜間開放時間至晚間12時後，以供有需求街友入住避寒。

根據中央氣象局預報，今天入夜溫度低，陳坤皇與輔導人員探訪街友關懷協會，關心街友入住情形，並到旱溪一街、國軍福利站、祖聖公園、火車站地下道、第二市場等處關懷街友身體狀況，同時提供睡袋、保暖外套，還有熱騰騰的薑母鴨，給街友們暖暖身體。

陳坤皇呼籲市民共同守護弱勢，發現需要提供協助對象，可撥打1999市民專線，或就近與區、里長、轄區派出所通報，以即時提供幫助。

為加強街友關懷措施，市府於105年12月2日由副市長林依瑩主持，邀請警察局、衛生局、民政局、區公所及民間單位，召開跨局處防凍會議，設置聯繫窗口，氣象局發布12度以下低溫特報，立即以「一呼百應」系統，通知各局處、區里長加強轄區內街友關懷訪視，並協調民間團體彈性延長服務時間，提供物資、緊急安置等照顧服務措施。1060123

(中央社)