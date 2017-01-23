辜成允辭世 陸國台辦海協會發唁電

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台泥集團董事長辜成允今天辭世，中國大陸國台辦主任張志軍、海協會長陳德銘分別向台泥與辜成允家屬發唁電，表示慰問。

中國大陸國務院台灣事務辦公室下午公布，張志軍在唁電中表示，辜成允經略台泥發展，熱心公益事業，恪盡社會責任，為推動兩岸經濟合作貢獻卓著。

中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘則在唁電中說，辜成允「以謙沖致和、開誠立信美名兩岸」，為謀和信企業發展、促兩岸經濟合作，不畏困阻、盡心勉力，堪稱典範。

辜成允21日晚間從台北晶華酒店3樓樓梯滾摔至2樓平台，造成腦部大量出血，今天清晨過世，享壽62歲。

辜成允的父親辜振甫曾任海峽交流基金會董事長，1993年4月與時任大陸海協會長汪道涵在新加坡舉行「辜汪會談」，兩人1998年10月在上海舉行「辜汪會晤」，是開啟兩岸交流的重要人物。1060123

(中央社)