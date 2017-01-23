買沙茶醬抽中百萬汽車 孝順兒送父親

只花了新台幣274元，登錄發票，就成了台南購物節百萬汽車首獎的張姓幸運得主，因還未考到駕照，爸爸也想換車，決定把車送給爸爸，旁人知情後大讚他孝順。

台南市政府去年底辦理長達近2個月的購物節活動，今年元月7日在南紡購物中心抽獎，大學剛畢業的23歲張男，成了最幸運的得主，喜獲百萬汽車。

張男和媽媽只到1家百貨五金行買沙茶醬等274元，再登錄發票，結果就中獎了；但當張男接獲通知時，一時無法置信，還以為市府人員是詐騙集團，上網查詢後，才真的知道中了大獎。

對張家來說，也是個喜訊，張父開了一輛老爺車，早就想換車，卻苦無經費，張男決定把車子送給爸爸，張父高興地說，要載太太和兒子出去玩。1060123

(中央社)