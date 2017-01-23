馬興瑞當選大陸廣東省長

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我要評比

中國大陸廣東省12屆人大5次會議今天閉幕，大會選出李玉妹為廣東省人大常委會主任，選舉馬興瑞為廣東省長。

南方網即時新聞報導，今天下午3時，廣東省12屆人大5次會議第4次全體會議在廣州白雲國際會議中心世紀大會堂舉行，有755名代表出席。

馬興瑞原為中共深圳市委書記，日前被調往廣東擔任代理省長。1060123

(中央社)