釐清辜成允死因 警方傳喚目擊證人

台泥董事長辜成允意外跌倒，經搶救仍宣告不治，警方今天聯繫2名目擊證人並調閱監視器畫面，釐清死因，已報請檢察官相驗。

辜成允帶領台泥走回輝煌時代，讓台泥成為世界知名企業，沒想到上週六他前往北市晶華酒店參加婚禮時，不慎從樓梯跌落，雖然被緊急送醫急救，但今晨仍宣告不治。

台北市警局中山分局今天傳喚案發時目擊的酒店員工及婚禮現場人員，釐清狀況，其中一名目擊證人向警方表示，當晚他和辜參加同場宴席，案發時沒看到現場狀況，但有聽到有人緊張地跑來告知，他才衝去查看，發現辜已躺在地上，他協助施做CPR並陪同坐上救護車，原以為可以順利保住性命，沒想到仍回天乏術。

警方除約談相關證人，並調閱監視器、病歷等資料，報請檢察官會同法醫相驗遺體。1060123

(中央社)