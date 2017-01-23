釐清辜成允死因 警方傳喚目擊證人
台泥董事長辜成允意外跌倒，經搶救仍宣告不治，警方今天聯繫2名目擊證人並調閱監視器畫面，釐清死因，已報請檢察官相驗。
辜成允帶領台泥走回輝煌時代，讓台泥成為世界知名企業，沒想到上週六他前往北市晶華酒店參加婚禮時，不慎從樓梯跌落，雖然被緊急送醫急救，但今晨仍宣告不治。
台北市警局中山分局今天傳喚案發時目擊的酒店員工及婚禮現場人員，釐清狀況，其中一名目擊證人向警方表示，當晚他和辜參加同場宴席，案發時沒看到現場狀況，但有聽到有人緊張地跑來告知，他才衝去查看，發現辜已躺在地上，他協助施做CPR並陪同坐上救護車，原以為可以順利保住性命，沒想到仍回天乏術。
警方除約談相關證人，並調閱監視器、病歷等資料，報請檢察官會同法醫相驗遺體。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。