府公布春節一元紅包 金雞起家大吉大利

農曆春節將近，總統府今天公布春節一元紅包，封面為金蛋內有一隻彩色公雞，紅包設計成摺起來後可以成為立體三角形，代表「起家」的意義，總統蔡英文在春節期間將發送給民眾。

今年的一元紅包設計成三摺，封面為一隻彩色公雞在金蛋上，上頭印著「2017未來一起」，可以把金蛋立起來後成為立體三角形。

總統府發言人黃重諺表示，2017年春節的一元紅包的設計師為閃閃，部分紅包已經給各地公職如立法委員，蔡總統在春節期間行程中也會發送給民眾。

黃重諺說，閃閃的設計理念來自於雞的台語和「家」相似，雞立起來就叫「起雞」，台語音同「起家」，代表家可以發展得很好，有財源廣進、大吉大利的意涵。1060123

(中央社)