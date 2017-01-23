全國醫技盃登場 14所大專醫檢系同場競技

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2017年全國醫技盃23日在輔英科大登場，全台14所醫檢科系、600多名選手同場競技，今年除球類競賽還新增「金頭腦」比賽，競賽與聯誼兼具。（輔英科大提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 106年1月23日

2017年全國醫技盃今天在輔英科大登場，全台14所醫檢科系、600多名選手同場競技，今年除球類競賽還新增「金頭腦」比賽，競賽與聯誼兼具，強健師生體魄也增進校際情誼交流。

全國醫技盃今年邁入第15屆，是全國醫事技術系年度盛事，輔英科大是第2度承辦，今天起一連3天，中山、中台、中國、中華、元培、台大、北醫、成大、長庚、高醫、陽明、慈濟、輔英及仁德14校、600多名選手齊聚一堂，同場競技。

教育部醫學教育委員會召集人鄧麗珍、各醫檢學會、醫檢師公會代表也到場為選手加油。

輔英校長顧志遠期許選手以球會友，藉由競賽搭起醫檢科系學生交流平台，明年義守大學新增醫技系，再增生力軍；明晚學校將舉辦選手之夜，席開63桌，備有佳餚並安排各校表演，提前歡度春節。

醫技盃有男女籃球、混排、桌球、羽球等5項球賽，今年新增具學術性和趣味性的「金頭腦」比賽，題目專業加時事，選手在網路連線互動式學習平台「Kahoot！」進行題組競賽，再由學校WiFi線上答題拚勝負，刺激又好玩。

今年女籃中山醫和桌球北醫分別尋求3連霸，男籃、混排北醫也要衛冕冠軍，羽球元培去年奪冠，今年將遭遇輔英和中山醫強敵挑戰，球賽戰況激烈精彩可期。1060123

(中央社)