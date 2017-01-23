單身亡故榮民遷厝 李翔宙感謝慈團相助

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屏東縣內埔鄉第十三公墓在台單身亡故榮民，遷厝高雄市軍人忠靈祠鳥松園區，今天公祭，行政院退除役官兵輔導委員會主委李翔宙到場致祭，並感謝慈善團體為遷厝捐輸的善行。

李翔宙上午偕同高屏地區慈善團體、地方政府、民意代表、軍方代表、退伍軍人社團、榮民代表，在高雄市國軍忠靈祠，向遷厝於該園區的屏東縣內埔鄉第十三公墓647名在台亡故單身榮民英靈致祭。

祭奠禮莊嚴隆重，國軍樂儀隊襄祭，典禮在安息號中結束。李翔宙隨後頒贈感謝狀予屏東縣阿猴城慈善會等慈善團體，表彰他們的善行義舉。

屏東縣內埔鄉第十三公墓納骨塔民國72年間，由輔導會所屬高雄榮總屏東分院出資興建，91年「殯葬管理條例」公布施行，該公墓依法由內埔鄉公所接收管理；後來因納骨塔遭雷擊火災毀損，鄉公所原地重建新塔，骨骸罐因興建工程期間暫置地下樓層，場地昏暗，無人祭拜。

為感念在台亡故單身榮民袍澤英靈，輔導會責成屏東縣榮民服務處協助內埔鄉公所確認榮民身分，並結合社會慈善團體資源協助遷厝安靈任務，經屏東縣阿猴城慈善會發起，民間慈善團體及個人響應，善款迅速募集，加上屏東縣地方民意代表熱心協助促成。

屏東縣內埔鄉去年11月16日完成辦理引薦法會及火化儀式，另協調高雄市政府同意，分3批將靈骨入厝高雄市軍人忠靈祠鳥松園區。

李翔宙說，這項結合官方及民間慈善團體的善行促成的義舉，除告慰亡故榮民前輩在天英靈，也讓各界永懷前輩的犧牲與奉獻。 1060123

(中央社)