軍人退休制度 徐永明：應納忠誠原則
時代力量黨團總召徐永明今天針對退將赴中發表不當言行表示，未來軍人與外交人員的退休制度，應強調「忠誠原則」，作為領取退休俸的標準之一，杜絕「販國者」再現。
媒體報導，退將在中國大陸參與政治性活動及不當言行，引發朝野憤怒，政院正研商罰責遏止這種不當行為，外傳可能採取的方案為最重可罰到新台幣200萬元，不砍終身俸，但行政院今天下午指出，尚在研議階段。
時代力量立法院黨團總召徐永明今天表示，希望軍人和外交人員在未來的退休制度中，都要強調「忠誠原則」的重要性，作為領取退休俸的標準之一，統一杜絕「販國者」再現的可能。
徐永明說，民眾與國會對退將集體赴中國大陸聽中共國家主席習近平訓話，並唱中共國歌一事，早有一定共識，最嚴厲處罰就是要取消這些退將的退休俸，以示懲戒。但政院的態度卻一直曖昧不明，最後恐無法符合民眾期待。
徐永明指出，日前才傳出政院只想對這些赴陸參與統戰的退將罰鍰1至5萬元，引發社會批評。現在又傳出懲處方案確實不會取消退休俸，罰鍰則是最高至200萬元。呼籲政院，國家忠誠不能討價喊價決定，唯有取消退休俸，才會讓這些「販國者」真正收斂。1060123
(中央社)
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