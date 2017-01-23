上午宣布選黨主席 詹啟賢下午拜會藍委

今天上午宣布參選黨主席的前國民黨副主席詹啟賢，下午前往立法院拜會國民黨立委。他說，要跟藍委表達參選的理念，讓藍委能進一步了解，未來還會找藍委溝通。

已請辭的國民黨首席副主席詹啟賢今天上午宣布參選國民黨主席，下午前往立法院拜會國民黨立法院黨團書記長江啟臣等藍委。

詹啟賢在與江啟臣會面後受訪表示，因為在宣布參選前，沒有很多時間能跟藍委溝通、請教，所以現在要趕快把這件事辦好，跟藍委表達他參選的理念，以及他為什麼要參選，讓藍委能進一步了解。

詹啟賢說，藍委對於黨主席選舉的事一定很關心，而將來國民黨的走向，這也必然是藍委關心的事，所以要趕快利用這個時間跟藍委報告。

至於今天除了跟江啟臣外，還拜會哪些藍委？詹啟賢則委婉的表示，今天已經見過幾位藍委，未來還會再來立法院找藍委溝通。不願多做說明。

而江啟臣則表示，詹啟賢事前並未通知說要來，就只是剛好碰到，而詹啟賢就跟他聊了一下為什麼要參選的想法。1060123

(中央社)