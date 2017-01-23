上午宣布選黨主席 詹啟賢下午拜會藍委
今天上午宣布參選黨主席的前國民黨副主席詹啟賢，下午前往立法院拜會國民黨立委。他說，要跟藍委表達參選的理念，讓藍委能進一步了解，未來還會找藍委溝通。
已請辭的國民黨首席副主席詹啟賢今天上午宣布參選國民黨主席，下午前往立法院拜會國民黨立法院黨團書記長江啟臣等藍委。
詹啟賢在與江啟臣會面後受訪表示，因為在宣布參選前，沒有很多時間能跟藍委溝通、請教，所以現在要趕快把這件事辦好，跟藍委表達他參選的理念，以及他為什麼要參選，讓藍委能進一步了解。
詹啟賢說，藍委對於黨主席選舉的事一定很關心，而將來國民黨的走向，這也必然是藍委關心的事，所以要趕快利用這個時間跟藍委報告。
至於今天除了跟江啟臣外，還拜會哪些藍委？詹啟賢則委婉的表示，今天已經見過幾位藍委，未來還會再來立法院找藍委溝通。不願多做說明。
而江啟臣則表示，詹啟賢事前並未通知說要來，就只是剛好碰到，而詹啟賢就跟他聊了一下為什麼要參選的想法。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。