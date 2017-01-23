農曆春節將至 中市交通局推交通疏運計畫
農曆春節將屆！中市府交通局推出交通疏運計畫，在高鐵、火車站、轉運站周邊設接駁公車外，國道交流道口增設疏導牌面，針對大甲鎮瀾宮、泰安櫻花季、百貨商圈等實施交管；計程車費率一律以平日照錶收費再加收50元，實施期間從1月23日零時至2月1日24時。
交通局長王義川23日於市政會議進行「106年農曆春節期間台中市交通疏運計畫」專案報告。他說今年春節連假自1/27日至2/1日一連6天，市府提出公共運輸、國道疏導、交通管制等因應措施。
王義川說，陸運疏導措施部分，高鐵公司將加開南下199班、北上201班，總計提供1576班次列車；台鐵同樣將全線加開349列次、加掛車廂1492 輛次；國道客運業者也將加開班次因應。該局於高鐵台中站提供3 路快捷公車免費轉乘，各火車站、轉運站周邊同樣設有接駁公車。
王義川指出，春節期間民眾如遇計程車不按規定違法喊價，只要提供人、事、時、地、物資訊，交通局即可依法開罰9500元，遏止喊價亂象。1/27日至2/1日將減少部分路線公車班次，讓辛苦的司機可輪休。
市府自1/27日至1/31日（初四）暫停收取停車費，包含路邊汽機車收費停車格、公有路外無柵欄機管制的平面停車場；但新光三越、大遠百商圈周邊部分道路機車停車格，及惠新、惠安、台灣大道市政大樓附屬平面層汽車格仍須收費，收費時間為除夕8時至16時、初一至初四12時至20時。
王義川強調，春節期間該局也提供多項不打烊服務，包含酒後代駕及交通號誌可24小時全天待命搶修，市民也可透過1999免付費專線通報案件。春節期間拖吊時間為7時至22時，以佔用公車停靠區、併排停車嚴重影響交通、擋住公共場所出入口等情形為主。
(中時)
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