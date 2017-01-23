W飯店女模暴斃案 北檢取得重大突破

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台北地檢署偵辦W飯店女模暴斃案，今天指揮台北市刑大等單位，到涉嫌提供毒品的施姓等藥頭住處搜索，並傳喚、拘提19人釐清案情。

郭姓女子去年12月7日早上身披浴袍，意識模糊，在江姓與洪姓男子、劉姓女子等人攙扶下，從W Hotel搭計程車前往國泰醫院治療，隨後轉往台北榮總，經急救仍宣告不治。

北檢表示，郭女疑生前因參加毒品轟趴，施用過量毒品死亡；案件偵辦分工，由北檢主任檢察官許祥珍、檢察官許文琪負責命案部分，緝毒專組檢察官王俊堂負責查緝毒品來源，主任檢察官陳淑雲負責偵查不公開部分。

北檢指出，先後已傳訊相關人員超過40人次，並調取現場監視器畫面，擷取畫面超過250張，查閱監視器畫面時數達578小時，另核發強制採尿許可書3張，採驗毛髮、尿液共13人。

北檢先後在去年12月9日、12月14日，傳喚洪姓男子等3人到案，檢察官訊後諭令洪男以新台幣30萬元交保候傳，江姓及蔡姓男子則以10萬元交保候傳。

北檢今天指揮台北市刑大毒品查緝中心、信義分局等員警，分持3張搜索票、11張拘票、7張傳票，搜索涉嫌提供毒品的施姓、薛姓及張姓等藥頭，並搜獲現金43萬元及安非他命900多公克等毒品。

北檢調查，「土豪哥」朱家龍與另名洪姓被告，經採集尿液、毛髮送驗後，均驗出第二級毒品甲基安非他命、搖頭丸等成分，檢方今天訊後依違反毒品危害防制條例規定，向法院聲請勒戒；若法院裁准，朱、洪2人將進入矯正署新店戒治所，執行為期2個月的觀察、勒戒，助其戒除毒癮。

此為，本案另一名江姓被告，雖然未驗出毒品反應，但經檢察官訊問後，認為他涉嫌重大，有滅證、勾串證人與共犯之虞，向法院聲押禁見。1060123

(中央社)