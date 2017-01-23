W飯店女模暴斃案 北檢取得重大突破
台北地檢署偵辦W飯店女模暴斃案，今天指揮台北市刑大等單位，到涉嫌提供毒品的施姓等藥頭住處搜索，並傳喚、拘提19人釐清案情。
郭姓女子去年12月7日早上身披浴袍，意識模糊，在江姓與洪姓男子、劉姓女子等人攙扶下，從W Hotel搭計程車前往國泰醫院治療，隨後轉往台北榮總，經急救仍宣告不治。
北檢表示，郭女疑生前因參加毒品轟趴，施用過量毒品死亡；案件偵辦分工，由北檢主任檢察官許祥珍、檢察官許文琪負責命案部分，緝毒專組檢察官王俊堂負責查緝毒品來源，主任檢察官陳淑雲負責偵查不公開部分。
北檢指出，先後已傳訊相關人員超過40人次，並調取現場監視器畫面，擷取畫面超過250張，查閱監視器畫面時數達578小時，另核發強制採尿許可書3張，採驗毛髮、尿液共13人。
北檢先後在去年12月9日、12月14日，傳喚洪姓男子等3人到案，檢察官訊後諭令洪男以新台幣30萬元交保候傳，江姓及蔡姓男子則以10萬元交保候傳。
北檢今天指揮台北市刑大毒品查緝中心、信義分局等員警，分持3張搜索票、11張拘票、7張傳票，搜索涉嫌提供毒品的施姓、薛姓及張姓等藥頭，並搜獲現金43萬元及安非他命900多公克等毒品。
北檢調查，「土豪哥」朱家龍與另名洪姓被告，經採集尿液、毛髮送驗後，均驗出第二級毒品甲基安非他命、搖頭丸等成分，檢方今天訊後依違反毒品危害防制條例規定，向法院聲請勒戒；若法院裁准，朱、洪2人將進入矯正署新店戒治所，執行為期2個月的觀察、勒戒，助其戒除毒癮。
此為，本案另一名江姓被告，雖然未驗出毒品反應，但經檢察官訊問後，認為他涉嫌重大，有滅證、勾串證人與共犯之虞，向法院聲押禁見。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。