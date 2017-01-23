辜成允過世 家屬調閱病例釐清

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台泥董座辜成允意外跌倒，經搶救仍宣告不治，警方今天協助家屬調閱辜就診病歷，釐清院方治療情形。

辜成允帶領台泥走會輝煌時代，讓台泥成為世界知名企業，沒想到上週六他前往北市晶華酒店參加婚禮時，不慎從樓梯跌落，雖然被緊急送醫急救，但仍宣告不治，令許多人感到非常難過。

台北市警局中山分局在家屬要求下，調閱辜成允就診的馬偕醫院、振興醫院兩家醫院就診病歷，了解有無醫療疏失。

警方表示，除了調閱病歷，有已找來目擊證人、調閱監視器畫面，還原案情經過，而死者屍體部分，已由檢方相驗完成，交還給家屬。1060123

(中央社)