電玩業者桌曆記載行賄 高雄6警遭重判

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高雄員警收賄包庇賭博電玩弊案，橋頭地方法院今(23)宣判，已退休林園分局前行政組巡佐王宏文、仁武分局警員莊文平等4人，自2012年起分多次共收受電玩業者300多萬元，法官依違反職務收賄罪，各判處有期徒刑18年至8年不等，並褫奪公權。

另外，岡山分局燕巢分駐所前所長蔡勝榮、已退休鳳山分局警員蔡瑞勝兩人還「黑吃黑」暗槓賄款，向業者詐取45萬元賄款及走路工，依詐欺罪各判刑2年。

6名被告在辯論庭都否認收賄、詐取賄款，但法官依查扣業者在桌曆上記載行賄員警的紀錄，不採信員警供詞，依法判刑。

已退休的市警局林園分局巡佐王宏文，自2012年8月至去年10月，按月或按季收受林園、大寮地區6家賭博電玩業者39次賄款共計188萬元。王被依違背職務收賄罪，判刑18年6月，褫奪公權4年。

行政組前警員莊文平、仁武分局偵查隊偵查佐呂俊寬及九曲派出所警員許和勝，自2012年3月至2015年9月，包庇轄區15家電玩業者免遭取締或臨檢放水，透過白手套收賄155萬5千元，依違背職務罪，呂俊寬被判有刑徒刑13年，莊文平16年8月，許和勝8年。

2012年2月底，彌陀電玩業者欲行賄岡山分局燕巢派出所員警，透過白手套與燕巢所長蔡勝榮（已退休）聯繫，蔡收了5次共10萬元，卻沒有將錢轉交。

鳳山電玩業者也想行賄鳳山分局埤頂派出所主管、副主管，透過白手套請已退休警員蔡瑞勝轉交，蔡員「黑吃黑」獨吞35萬元。兩人都依詐欺罪，蔡勝榮，蔡瑞勝各有期徒刑2年。

(中時)