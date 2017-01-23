電玩業者桌曆記載行賄 高雄6警遭重判
高雄員警收賄包庇賭博電玩弊案，橋頭地方法院今(23)宣判，已退休林園分局前行政組巡佐王宏文、仁武分局警員莊文平等4人，自2012年起分多次共收受電玩業者300多萬元，法官依違反職務收賄罪，各判處有期徒刑18年至8年不等，並褫奪公權。
另外，岡山分局燕巢分駐所前所長蔡勝榮、已退休鳳山分局警員蔡瑞勝兩人還「黑吃黑」暗槓賄款，向業者詐取45萬元賄款及走路工，依詐欺罪各判刑2年。
6名被告在辯論庭都否認收賄、詐取賄款，但法官依查扣業者在桌曆上記載行賄員警的紀錄，不採信員警供詞，依法判刑。
已退休的市警局林園分局巡佐王宏文，自2012年8月至去年10月，按月或按季收受林園、大寮地區6家賭博電玩業者39次賄款共計188萬元。王被依違背職務收賄罪，判刑18年6月，褫奪公權4年。
行政組前警員莊文平、仁武分局偵查隊偵查佐呂俊寬及九曲派出所警員許和勝，自2012年3月至2015年9月，包庇轄區15家電玩業者免遭取締或臨檢放水，透過白手套收賄155萬5千元，依違背職務罪，呂俊寬被判有刑徒刑13年，莊文平16年8月，許和勝8年。
2012年2月底，彌陀電玩業者欲行賄岡山分局燕巢派出所員警，透過白手套與燕巢所長蔡勝榮（已退休）聯繫，蔡收了5次共10萬元，卻沒有將錢轉交。
鳳山電玩業者也想行賄鳳山分局埤頂派出所主管、副主管，透過白手套請已退休警員蔡瑞勝轉交，蔡員「黑吃黑」獨吞35萬元。兩人都依詐欺罪，蔡勝榮，蔡瑞勝各有期徒刑2年。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。