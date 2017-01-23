班艾佛列克與弟 盼成史上首對「奧斯卡兄弟」

凱西艾佛列克是本屆奧斯卡熱門人選。(采昌提供)

由凱西艾佛列克主演的電影《海邊的曼徹斯特》，讓凱西榮登新科金球獎影帝寶座，也成為最有機會奪下奧斯卡影帝的熱門人選。

適逢奧斯卡入圍名單將揭曉，凱西的親哥哥「蝙蝠俠」班艾佛列克，也在日前受訪時表示：希望凱西能得影帝，我們就能成為影史第一對奧斯卡兄弟！

大名鼎鼎的「蝙蝠俠」班艾佛列克，曾監製並導演《亞果出任務》（Argo），獲得奧斯卡最佳影片肯定。小班這回也替自己的弟弟集氣：我認為凱西可以奪下影帝，這樣我們就創下史上第一對奧斯卡兄弟檔！

而針對凱西的演技，小班也掛保證：這是個壓力很大的角色，但凱西的底蘊深厚，而且他很聰明，知道怎麼處理好這一切，相信一定沒問題。

(時報周刊)