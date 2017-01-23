迎雞年 一中年貨大街狂賣10元雞排

一中年貨大街２３日開幕，祭出限量排隊激安美食「十元雞排」兌換券，吸引大批民眾排隊等著兌領。（馮惠宜攝）

「2017一中吉雞新年市集」23日下午登場，主辦單位搭上雞年的熱潮，推出限量十元雞排，果然吸引學生族群，早早等在現場領兌換券，半小時內400張十元雞排兌換券被索取一空，還有不少年輕人揪團搶好康，讓主辦單位原訂發送100張，緊急追加到400張。

台中一中商圈年貨大街是台中唯二、也是唯一一場橫跨農曆年的年貨大街活動，從23日起將一連舉辦14日，23日的活動由「排隊激安美食」十元雞排兌換券拉開序幕，中午時分只見長長的隊伍都等著要撿好康，因人龍太長，原訂分8場、每場分送100張，為消化排隊人潮，緊急追加為400張，未料仍在半小時內被索取一空。

23日的開幕活動，由台中市政府秘書長黃景茂主持，並邀請簡愷樂、偶像歌手邱鋒澤、熱門樂團斑馬人大樂隊輪番上陣、熱力演出。

而除了推出激安美食，主辦單位也祭出滿額抽獎活動，活動期間於一中商圈會員店家消費滿100元即可參加摸彩，獎項包括Gogoro、iPhone 7 Plus(64G)、Smart IO 微型智能飄移電動車、Casio EX-TR70 自拍神器、Beats耳機、途訊K068無線麥克風等超值好禮。

1月26日下午３點台中市副市長張光瑤也將到場發送限量2017顆發財金蛋，內含新台幣10元硬幣、市集活動抽獎券乙張，讓民眾一起來領紅包、過好年。

(中時)