鐵皮圍籬擋家門 住戶怨出入難

后庄路187巷陳姓住戶家大門口被整片圍籬擋住，擔心萬一發生火警救災困難。（張妍溱翻攝）

台中市府都發局指出，后庄路187巷增建鐵皮圍籬屬騎樓地加蓋，未申請許可將拆除，維護通行空間。（張妍溱翻攝）

台中市后庄路187巷陳姓住戶其住宅門口遭人以3公尺高的圍籬阻隔，影響正常出入空間。住戶不滿家後方的后庄北路開闢後，鄰路的畸零地被人購買竟搭圍籬阻路，車子無法進出，擔心萬一發生火警救災困難；市府都發局今天前往會勘，將位於騎樓地且未申請的加蓋圍籬，完成查報違建後予以拆除。

宋陳阿英陳情表示，他與女兒2人住在老厝已經40多年，房子門前道路僅約3米，消防、救護車根本進不來，後門緊鄰后庄北路，一旁2坪的畸零地卻被建商購買，如今搭起圍籬難以進出，屋內黑漆漆一片難見天日，難以接受。

宋陳阿英女兒說，因住家後門被建了一堵圍牆，出入走道僅剩50多公分，只有一個人的縫可以過去而已，她擔心救護車的擔架進都進不來，常掛急診送醫的母親會因此延誤就醫，希望相關單位可以重視處理。

都市修復工程科長朱文彬說，圍籬搭建因未申請雜項執照，初步認定是違章，已報請程序請拆除大隊執行違章建築予以拆除，維護騎樓地的通行空間；至於雙方牽涉私人土地通行權爭議問題屬於私權爭執，並建議逕自協調或循司法途徑解決。

(中時)