小英帶頭以合十取代點香？ 府：很樂意

為減少空污，環保署長李應元建議總統蔡英文也能帶頭做起，過年拜拜以一柱清香或是雙手合十取代三柱香，總統府發言人黃重諺表示，蔡英文支持李應元推廣的環保理念，在尊重民間禮俗的狀況下，總統很願意這樣做。

李應元表示，政治人物應該帶頭做起，過年拜拜，主拜者一柱清香即可，或是雙手合十代表無限誠心，希望總統蔡英文能帶頭做起。

黃重諺表示，蔡英文總統基本上支持李應元署長推廣環保理念，拜拜心意誠懇最重要，目前也有很多廟宇都有這種作法，也就是以合十取代燒香，在尊重民間禮俗作為前提的狀況下，總統很樂意這樣做。

(工商)