曾帶他家庭聚餐 林志玲爆戀殷琪姪「小費翔 」

林志玲傳出新戀情。（圖／本報系資料照片）

被稱為演藝圈「黃金剩女」的名模林志玲，最近頻傳和言承旭復合，但始終遭到雙方否認，去年聖誕夜，她被拍到和家人聚餐時，還有一名神秘男相伴，傳出有新的護花使者，而該男近日被爆是大陸工程董事長殷琪姪子楊仁沛（Chris），還有「小費翔」的稱號。

據《蘋果日報》報導，兩人戀情萌芽於去年十月，Chris去年10月24日在酒店舉行私人演出時，林志玲和蔡康永曾一起去觀賞，之後林志玲和家人聚餐時，Chris也被爆在現場，且兩人互動看似相當親密，但林志玲當時僅稱只是朋友，就對男子身分沒多做回應，難免讓外界多做聯想。

身高188公分的Chris現年41歲，在紐約經營廣告設計公司，也是旅居紐約的台裔歌手，曾演唱電影《大稻埕》插曲，常在一些晚宴和音樂會演出，據悉，他高富帥的形象在晶華酒店頗有名氣。對此緋聞，林志玲經紀公司尚未回應，而蔡康永則表示對方的私事讓她本人回答就好。

(中時電子報)