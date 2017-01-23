太平替代役男有愛 伴弱勢兒過寒假
為提升替代役公益服務效能並展現役男關懷社會精神，台中市太平區公所與建平國小今天舉辦「全心全役、伴愛學習」為期3天的學童寒假課後照顧活動，小朋友們有大哥哥陪伴很開心，太平區長陳小菲現場也勉勵學童，從小立定目標，勇於挑戰，創造美好的未來。
有30名學童參與課輔，現場替代役男搭配流行舞組曲展現熱舞、炒熱氣氛，拉近與學童們的距離，第一天的賓果小學堂課程，將學校課程內容融入賓果遊戲中，小朋友上課各個聚精會神，學習也變得活潑有趣。
區長陳小菲表示，活動也讓役男們體會到有很多的弱勢家庭，亟需社會大眾伸出援手，並感受到倘若為社會貢獻一份小小的心力，就可以幫助需要幫助的人，作為服役生涯中有意義的人生回憶。
由太平區公所14名及太平區地政事務所3名替代役男發揮各自所學，所設計的課程內容包羅萬象，讓寒假課輔生動豐富，包括團康遊戲、才藝教學及反毒宣導等，並妥善安排課輔時間，讓參與課後照顧的學童能於活動期間完成寒假課業，且度過一個充實難忘的寒假時光。
(中時)
關鍵字：替代役男
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