衝動消費！台灣年花1620億購衣　可蓋3棟101

綠色和平調查指出，台灣20到45歲的民眾每年光是花在購買衣服的金額就高達1620億，可蓋3棟台北101。(楊騰凱攝)

環團公布台灣消費習慣與心理調查，發現民眾每年買衣服消費金額高達1620億元，將近3棟台北101的造價，「衝動購物」是主因。環團說，民眾買多丟多，國人每分鐘約丟棄9.9件衣服，紡織業是很大的污染源，未加以思索就購物，恐對環境造成負面影響。

綠色和平調查指出，台灣20到45歲的民眾每年光是花在購買衣服的金額就高達1620億，會有這麼大的消費量，原因和「衝動購物」脫離不了關係，54％的民眾曾因為買一送一、免運費等促銷，就買下不需要的東西，也有54％的民眾認為，擁有的衣服比實際需要的多，更有72％的民眾曾在衣櫃發現標籤未拆的衣服，買回家連穿都沒穿過，一擺就忘了。

消費量大，其實也有後遺症，民眾買多，也丟多。綠色和平指出，台灣每年約丟棄520萬件衣服，每分鐘就有9.9件衣服被丟進垃圾桶或回收箱，每年另丟棄540萬雙鞋，每分鐘約丟掉10雙鞋。綠色和平專案主任羅可容說，紡織業本身就是很大的污染源，假如消費者沒有意識到購物行為的後果，恐加速污染、廢棄物產生，對環境是很大的負擔。

此外，綠色和平表示，衝動購物除了造成浪費，調查結果更顯示「消費等於幸福」似乎只是種迷思，有55％的民眾認為，購物帶來的興奮與滿足感，不到24小時就消失，更有31%的民眾說，當興奮與滿足感退去後，心中反而感覺更加空虛。

羅可容分析，在商業廣告的影響下，民眾常誤以為可透過消費滿足幸福感，但調查發現，衝動購物不但傷荷包，購物快感消退後，反而會加深心中的沮喪和失落感，我們必須改變以購物換取快樂的價值觀，消費前冷靜下來想想，是否真的需要此項商品。

(中時)