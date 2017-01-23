菲經濟學家撰文 肯定新南向政策

菲律賓全國性英文大報「菲律賓每日詢問者報」，最近刊登菲國知名經濟學者專文，肯定中華民國政府「新南向政策」，並呼籲台菲加強多面向合作。

菲律賓每日詢問者報（Philippine Daily Inquirer）21日刊登維列加斯（Bernardo Villegas）專文，認為許多亞洲領導人似乎受到菲總統杜特蒂影響，談到國際政治及經濟關係的「再平衡」，而菲國在國家經濟發展之際，實應與台灣建立更密切及強有力的關係。

這篇題為「台灣應被納入再平衡策略」的專文說，菲政府及民間企業均應把握中華民國總統蔡英文宣布「新南向政策」所帶來的機會。

維列加斯以過去30年多次赴台旅行，看到台灣蛻變為第一世界經濟體的親身經驗指出，2016年1月的訪問令他印象最為深刻，台灣在極短時間完成一流的基礎建設，包括時間精準的台北捷運、連接主要城市的高鐵、便宜及可靠的電力，以及菲人所希望的公民營合作計畫等。

他肯定台灣過去發展，先透過非常成功的土地改革計畫及全面致力基礎建設的努力，優先提升小型農場的農業生產力，再自勞力密集及出口導向行業走向資本密集產業，最後發展至電腦及生物科技等高科技產業，且擁有世界一流的高等教育及研究機構，經由上述深思熟慮的戰略佈局，台灣成為上個世紀少數逃離經濟困境的經濟體之一。

維列加斯呼籲，菲律賓希望在10年內成為中等收入國家，台灣有許多可供學習之處，如台灣大規模來菲投資及技術轉移，菲律賓則可在農業企業、基礎設施、重工業、電子、太陽能及風能等再生能源，以及食品製造領域，從台灣的科技獲益。

撰文者是菲國「亞太大學」（University of Asiaand Pacific）創辦人，曾在菲前總統柯拉蓉政府時代擔任草擬菲憲法的「憲法委員會」委員。

中華民國駐菲律賓代表處表示，這篇專文將有助菲國讀者瞭解中華民國政府推動「新南向政策」對菲律賓的正面意義、台灣經濟發展模式可供菲國借鏡，以及未來台菲雙邊合作可共創雙贏局面。1060123

(中央社)