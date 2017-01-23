李應元呼籲減香 府：蔡總統樂於這麼做
環保署長李應元呼籲總統蔡英文過年期間拜拜時可以帶頭減香，總統府表示，支持李應元推廣環保理念，在尊重民間禮俗前提下，蔡總統樂於這樣做。
李應元今天接受廣播節目專訪時呼籲，過年期間拜拜，民眾可由手拿3炷香改為1炷香，減少空氣汙染，希望政治人物、蔡總統及各縣市地方首長也能帶頭減香。
總統府發言人黃重諺表示，總統府支持李應元推廣環保理念，心意誠懇最重要，這也是很多廟宇現在做法，在尊重民間禮俗前提下，蔡總統樂於這樣做。1060123
(中央社)
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