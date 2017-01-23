日本來的鬱金香 在嘉義市開花了

嘉義市政府今年向日本採購8000顆鬱金香球莖已陸續開花，今天起種植在嘉義公園、文化公園，並邀請日本「鬱金香公主」來台剪綵。

由市府主辦的「親愛的，我把鬱金香帶回嘉了」活動，今天在文化公園由市長涂醒哲、日本礪波市長夏野修（Natsuno Osamu）、2016年「鬱金香公主」伊勢雛子（Hinako Ise）等人剪綵。

涂醒哲表示，市府今年向日本富山縣礪波市採購8000顆鬱金香球莖，加上日方贈送的9000顆測試品種球莖，總共1萬7000株已繼續綻放，民眾在27日前到嘉義市拍照打卡、上傳粉絲團，就有機會獲文化路夜市小吃兌換券。

涂醒哲指出，全世界最有名的鬱金香在荷蘭，每年4、5月開花；日本礪波市以農業科技培養鬱金香，不僅孕育各種顏色，還可以控制開花期，讓嘉義市成為全世界最早開花的鬱金香城市。

夏野修表示，鬱金香屬於寒、溫帶植物，在熱帶、亞熱帶地區是無法開花的；礪波市栽植鬱金香的歷史到今年剛好滿100週年，已可運用獨家技術讓鬱金香在亞熱帶的嘉義市開花。

夏野修指出，礪波市每年都舉辦鬱金香博覽會，目前已成功研發黃小町、初櫻、白雲等700多種鬱金香品種，花形有杯型、香檳杯型、尖形皇冠型、蕾絲花邊型、羽狀型等，色彩繽紛，令人陶醉。

「鬱金香公主」伊勢雛子以中文致詞，獲得熱烈掌聲。她說，礪波市有「鬱金香花園」之稱，希望全世界都能感受礪波市的獨特媚力，她將以最燦爛的笑容，在礪波市迎接大家的光臨。1060123

(中央社)