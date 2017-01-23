辜成允過世 警方透過監視器還原現場
台泥董座辜成允在晶華酒店意外跌倒，經搶救仍宣告不治，警方不敢大意，透過飯店監視器、傳喚目擊證人，全力還原案發現場。
辜成允是台灣知名企業家，上週六他前往北市晶華酒店參加婚禮喜宴，卻不慎從樓梯跌落，被緊急送醫急救，但仍宣告不治，政商界紛紛感到遺憾、難過。
台北市警局中山分局調閱監視器畫面，不過，由於監視器未直接照到案發現場，因此，警方今傳喚2名目擊證人，釐清是酒醉不慎跌落，或是其他原因。
警方表示，雖然初步排除他殺可能性，但到底為何辜成允會從樓梯跌落，詳細案情仍需釐清，已報請檢察官相驗屍體。
檢方目前已經相驗完成，家屬無異議後將遺體發還。1060123
(中央社)
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