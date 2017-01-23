新春搶頭香 長榮航空促銷最高折3千元

新春試手氣，長榮航空今天宣布，推出「搶頭香，好運Let’s Go」活動，即日起至2月6日，透過長榮官網挑戰，就有機會獲得最高3000元折扣。

農曆春節將至，快試試今年旅遊運，長榮航空宣布，推出「搶頭香，好運Let’s Go」網路活動，2月6日以前到活動官網參加遊戲，挑戰成功就有機會折扣機票新台幣3000元，最大獎則是1折機票紅包，讓民眾出國享好康。

長榮航空表示，搶頭香是開春最重要的習俗，今年以搶頭香為主題，規畫主題闖關活動來賀新年，充滿喜氣的小遊戲讓旅客在享受趣味的同時，還能用優惠的價格，提早規劃今年度的旅遊行程。

長榮航空解釋，民眾只要在活動期間，進入長榮航空活動網頁（http://www.evaspringsp.com/），挑戰第一關搶頭香PK賽獲勝，即可獲得500、1000或2500元的購票優惠碼，3天內憑優惠碼完成購票可再享500元的加碼折扣。

另外，購買機票後，旅客還能參加5折或1折的機票紅包抽獎，獎項適用於台灣出發至全球不限航點的機票，但香港、澳門、福州、廈門不適用。1060123

(中央社)