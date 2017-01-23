泰迪熊嘉年華 首度移師高雄過好年

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樂活熊城市嘉年華首度移師港都，今日舉辦造勢記者會，邀請民眾過年期間到美麗島大道賞泰迪熊。（柯宗緯攝）

樂活熊城市嘉年華首度移師港都，民眾興奮捕捉「熊出沒」。（柯宗緯攝）

樂活熊城市嘉年華首度移師港都，民眾興奮捕捉「熊出沒」。（柯宗緯攝）

百座泰迪熊在美麗島大道亮相。（柯宗緯攝）

百座泰迪熊在美麗島大道亮相。（柯宗緯攝）

百座泰迪熊在美麗島大道亮相。（柯宗緯攝）

「熊出沒，請捕捉！」樂活熊城市嘉年華首度移師港都舉行，今日正式揭幕至2月21日，百座泰迪熊沿著美麗島大道兩側，陪伴民眾歡度新年。「2017高雄過好年」同步推出慶祝活動，於高雄雄好康APP登陸高雄市消費發票，可抱回限量泰迪熊。

高市經發局與台灣泰迪熊協會攜手主辦「樂活熊城市嘉年華」，今日舉辦開幕式，經發局長曾文生歡迎大小朋友，前來高雄賞熊，購物登陸發票還可抽大獎。觀光局長曾姿雯邀請民眾順道參加2017高雄燈會藝術節，欣賞全國首創大港花火秀。

台灣泰迪熊協會理事長林要任表示，樂活熊城市嘉年華已舉辦第4屆，以往在中北部舉行，今年特地移師高雄，百座泰迪熊沿著美麗島大道（沿中山路，北起民生路，南至青年路口、及五福中華圓環）。

他指出，今年特別為高雄設計「港灣熊」，充分表達高雄海港城市意象，泰迪熊也有大突破，別於以往站姿、坐姿，今年熊熊們「舉右手、抬左腳」顯得活潑俏皮，預料將刮起萌經濟炫風，成為市民打卡新景點。

「2017高雄過好年」推出限時慶祝活動，凡於1月23日至2月1日期間於「高雄雄好康」APP登錄高雄市消費不限金額發票，每日抽出官方樂活熊絨毛玩偶2隻及Q版樂活熊彩繪組2組。另外，發票還可參加「2017高雄過好年」大抽獎，獎項總額高達500萬元。

(中時)