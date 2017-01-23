中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

讓民眾平安過好年 建設局稽查沙鹿陸橋改建工程

中時
點閱89
我要評比
2/10
建設局為讓民眾平安過好年進行沙鹿陸橋改建工程安全維護聯合稽查
建設局為讓民眾平安過好年，今天進行沙鹿陸橋改建工程安全維護聯合稽查！（陳世宗翻攝）

沙鹿陸橋位於台灣大道七段與中山路交叉口，為沙鹿及梧棲市民往返市中心必經橋樑。建設局23日率相關單位至沙鹿陸橋改建工程進行春節期間工地安全聯合勘查；要求施工單位落實施工安全維護，春節期間每日派員巡視工地，以達「零工安」目標，確保市民安全。

建設局指出，沙鹿陸橋位經921地震衝擊後，交通部公路總局第2區養護工程處進行該橋樑耐震檢測，發現該耐震能不足，加上該橋樑使用至今，相關設施老舊，產生噪音及淹水；地方居民期盼市府進行橋樑改建工程，希望進一步改善附近交通並避免再產生淹水情形。

該工程由交通部公路總局第二區養護工程處卓蘭工務所負責監造，於104年4月20日開工，預計今年12月完工；目前完成舊橋拆除作業、主線高架道路工程，春節後將進行兩側匝道施工，為使施工順利及安全，市府已邀集相關單位於104年、105年辦理5次安全督導聯合會勘。

建設局表示，今日聯合勘查重點為落實春節期間施工安全維護工作，如施工機具及操作範圍在工地圍籬內進行；加強工地安全措施，包括夜間警示照明、牢固施工圍籬，管制工地人員進出。

建設局要求施工單位春節期間應每日派員巡視工地，建立監視設備監看暴雨預警淹水系統及地層是否位移等，及做好工地噪音空汙阻隔、防護及衛生維護，並維持交通順暢及安全；同時要求工地負責人及監造單位手機24小時保持暢通，工程於春節期間禁止施工，確保安全。

(中時)

關鍵字：沙鹿陸橋工地安全聯合勘查
點閱89
我要評比
2/10
好友人數
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。