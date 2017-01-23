讓民眾平安過好年 建設局稽查沙鹿陸橋改建工程

我要評比

建設局為讓民眾平安過好年，今天進行沙鹿陸橋改建工程安全維護聯合稽查！（陳世宗翻攝）

沙鹿陸橋位於台灣大道七段與中山路交叉口，為沙鹿及梧棲市民往返市中心必經橋樑。建設局23日率相關單位至沙鹿陸橋改建工程進行春節期間工地安全聯合勘查；要求施工單位落實施工安全維護，春節期間每日派員巡視工地，以達「零工安」目標，確保市民安全。

建設局指出，沙鹿陸橋位經921地震衝擊後，交通部公路總局第2區養護工程處進行該橋樑耐震檢測，發現該耐震能不足，加上該橋樑使用至今，相關設施老舊，產生噪音及淹水；地方居民期盼市府進行橋樑改建工程，希望進一步改善附近交通並避免再產生淹水情形。

該工程由交通部公路總局第二區養護工程處卓蘭工務所負責監造，於104年4月20日開工，預計今年12月完工；目前完成舊橋拆除作業、主線高架道路工程，春節後將進行兩側匝道施工，為使施工順利及安全，市府已邀集相關單位於104年、105年辦理5次安全督導聯合會勘。

建設局表示，今日聯合勘查重點為落實春節期間施工安全維護工作，如施工機具及操作範圍在工地圍籬內進行；加強工地安全措施，包括夜間警示照明、牢固施工圍籬，管制工地人員進出。

建設局要求施工單位春節期間應每日派員巡視工地，建立監視設備監看暴雨預警淹水系統及地層是否位移等，及做好工地噪音空汙阻隔、防護及衛生維護，並維持交通順暢及安全；同時要求工地負責人及監造單位手機24小時保持暢通，工程於春節期間禁止施工，確保安全。

(中時)