全國首創 高市衛生局新移民孕產婦班

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高市衛生局全國首創「新移民孕產婦親子健康關懷班」，今舉行成果發表會。（柯宗緯攝）

高市衛生局全國首創「新移民孕產婦親子健康關懷班」，今舉行成果發表會。（柯宗緯攝）

高市新移民配偶逾6萬人，是全台第二多的城市。據統計，新移民婦女嫁來台灣後1、2年內生產，高市衛生局全國首創「新移民孕產婦關懷班」吸引30人報名，協助生育保健、健康問題等關懷與支持，今日舉辦成果發表會，宣布今年擴大辦理。

衛生局健康管理科長郭瑩璱指出，去年針對新移民孕產婦開設3個專班，分別在小港、鳳山、路竹等地，進行產前保健課程、寶寶如何照料等，新移民的下一代攸關國力，專業人員提供懷孕過程飲食等注意事項，期能減少社會問題及醫療支付。

34歲越南籍新移民阮氏美仙來台13年，她說，起初不太能適應台灣傳統「吃麻油雞」坐月子方式，越南當地是吃青木瓜燉排骨或躺特殊床鋪暖骨頭，但入境隨俗後，較能適應台灣坐月子文化，她甫生產第3胎，認為衛生局開設專班有助於帶孩子。

衛生局表示，針對新移民孕產婦提供多元服務，包括全面提供設籍前未納保新住民婦女的產前檢查補助、各區衛生所優生保健諮詢、各國保健通譯員口譯服務、個別生育保健、心理衛生、婦幼衛生宣導及新住民孕產婦親子健康關懷活動。

(中時)