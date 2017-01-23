台泥董座晶華酒店摔亡 北市將行政指導

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台泥集團董事長辜成允在晶華酒店摔倒不治，台北市都發局今天表示，在建築技術規則內，有規定樓梯寬超過3公尺必須加設中間扶手，後續建管處將行政指導，協助改善。

台泥集團董事長辜成允21日晚間於台北晶華酒店參加喜宴，離開時不慎從3樓樓梯摔落2樓半平台，經送往馬偕、振興醫院急救後，仍於今天上午宣告不治，享壽63歲。這起意外也引起外界質疑飯店業者公共安全是否出現漏洞。

台北市都市發展局發言人洪德豪表示，「建築技術規則」建築設計施工篇第二章第36條第2款規定，樓梯寬度若超過3公尺必須加設中間扶手，案發地點並沒有設置，建管處後續將會行政指導，協助改善。

洪德豪也說，中央訂定的公共安全檢查項目中，主要針對「樓梯座數」、「樓梯步行距離（逃生動線）、「樓梯間裝修材料（防火避難）」、「樓梯寬度」做重點查核，但「扶手欄杆」及「樓梯級高級深」不在安檢項目中。

洪德豪指出，晶華飯店屬於國際級觀光飯店，公安檢查必須每年申報一次，近年來也都合格，但飯店業者還是都會投保公共意外責任保險，作為風險補救機制。1060123

(中央社)